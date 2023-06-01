中島健人、ワインレッドのギラギラ衣装でソフトバンク“白戸家”TVCMに初登場！決め台詞は「セクシーがっぽり」

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中島健人が、ソフトバンク“白戸家”のTVCMに初登場。白戸家のメンバー（上戸彩、樋口可南子、お父さん）と子役の永尾柚乃に加えて、中島が出演する新TVCM『白戸家 ケンティー参上』篇（30秒・15秒）が、6月2日から全国で放映される。

このたび、CMとインタビュー・メイキング動画が公開となった。

■白戸家が食事中に中島健人と遭遇

本CMは、白戸家がレストランで食事中、クレジットカードでスマートにお会計を済ませる中島に遭遇するストーリー。中島のようなスターはポイントなど気にしないと思い込んでいたアヤ（上戸）たちだが、実は中島も「ペイトク2」でポイントをがっぽり貯めていることが判明。PayPayのアプリでもカードでも、ポイントががっぽり貯まる新料金プラン「ペイトク2」の魅力を、中島の決め台詞「セクシーがっぽり」とともにコミカルに描いている。

◎新CMストーリー

レストランで食事中の白戸家。中島がテーブルの横を通ってお会計に向かう姿を見つけて、「あ、中島健人だ!!」と叫んだ永尾。「かっこいい～」とうっとりしているアヤとお母さんの視線の先で、クレジットカードを指先で回しながら、中島が店員に「カードで」と提示する。

華やかな立ち居振る舞いに圧倒されながらも「ポイントがっぽり貯めないの？」「スターになるとポイント気にしないのよ」などと話すアヤたち。その直後、お父さんが「待て、ペイトク2なら」とテーブルに勢いよく身を乗り出すと、カードとスマホを持ったアヤが納得の表情を浮かべて、「PayPayのアプリでもカードでもがっぽり貯まるわ」と説明する。

「中島健人も貯めてるんだね」と安心したように微笑む永尾に続いて、お父さんが「がっぽり貯めてましたか～！」と叫ぶと、突然振り返って「なんだい？」と話しかけてきた中島。すかさずお母さんが「やめなさい、恥ずかしい」と行儀の悪さを叱るが、お父さんはすっかりテンションが上がってしまい、「ペイトク2ですか！」と叫ぶ。次の瞬間、キメキメのポーズとともに「セクシーがっぽり」と白戸家に向かって呼びかけた中島。それを受けて、アヤたちも「がっぽりだ！」とピースサインで応える。

■撮影エピソード

◎ドレスアップした上戸、樋口、永尾が仲良く手を繋いで現場入り

撮影は4月下旬、都内ホテルのメインダイニングで行われた。今回は高級レストランが舞台とあって、上戸、樋口、永尾はいずれもドレスアップした装いで登場。「おはようございま～す！」「よろしくお願いしま～す！」とにこやかに挨拶しながら入って来た瞬間、現場の雰囲気がまた一段と華やかになった。その際、左右に立つ上戸、樋口とうれしそうに手を繋いでいた永尾。仲良し3人組の微笑ましい入場シーンに、スタッフからも温かい笑みがこぼれた。

◎ひと際目立つ華やかな衣装に上戸や樋口も注目、和やかな雰囲気に

中島はワインレッド色のツイード生地に、ゴールドの刺繍や石の装飾、リボンなどをあしらったジャケット＋パンツのセットアップスタイルで登場。スタンバイ中、共演者から衣装を絶賛された中島が「素敵ですよね」「ライブで使いたいです」と笑みを浮かべていると、上戸と樋口が「それなら、もらっちゃえばいいじゃない」「でも、家にいっぱいあるか」「あるある」などとコメント。中島が「家にいっぱいないです」「なんであるんですか（笑）』と指摘すると、3人のやり取りを見守っていた永尾からも楽しそうな笑い声が聞こえてきた。

◎オンもオフもスター！輝きを放つ魅力的な佇まいに釘付け

中島が周囲の視線を一身に浴びながら、颯爽とお会計に向かい、カードで支払いを済ませるシーン。途中で目が合った人に優しく手を振り、投げキッスをしたかと思うと、カットが掛かったあとも、視線の先にあったカメラのモニターをスマートに避けて、首を傾げたままメイキングカメラにウインクをしてみせるなどチャーミングな一面に、誰もが釘付けとなっていた。店員に「また予約してもいいですか？」と話しかけるときの指を使ったアクションを見ていた上戸、樋口、永尾は、中島の仕草を、さっそくその場で真似し合っていた。

◎「セクシーがっぽり」はアドリブから誕生、一発OKに

カードを掲げたキメキメのポーズとともに、カメラ目線で「セクシーがっぽり」とつぶやくシーンでは、表情やアクションはもちろん、舞い上がる胸元の白いリボンも程よいアクセントとなり、中島が「風もいい感じじゃないですか」と満足そうにコメントする場面があった。また、ラストカットでは、監督から“セクシーなアクション”をリクエストされ、アドリブで演じることとなった中島。最初のテイクを終えた直後、周囲から「これが正解だ」「方程式が解けました」という声が上がるなか、「いや、俺もわからないんですよ、セクシーって」「未知数なんです」とやや不安そうにプレイバックを確認した中島だが、見事一発OKを獲得して、現場を大いに沸かせていた。

■上戸彩、永尾柚乃、中島健人 インタビュー