　27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の6万5560円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては563.91円高。出来高は6627枚となっている。

　TOPIX先物期近は3951ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.54ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65560　　　　　+420　　　　6627
日経225mini 　　　　　　 65560　　　　　+415　　　110719
TOPIX先物 　　　　　　　　3951　　　　　+8.5　　　　9591
JPX日経400先物　　　　　 35870　　　　　+105　　　　 207
グロース指数先物　　　　　 836　　　　　　+1　　　　 263
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース