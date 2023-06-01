日経225先物：27日0時＝420円高、6万5560円
27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の6万5560円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては563.91円高。出来高は6627枚となっている。
TOPIX先物期近は3951ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65560 +420 6627
日経225mini 65560 +415 110719
TOPIX先物 3951 +8.5 9591
JPX日経400先物 35870 +105 207
グロース指数先物 836 +1 263
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3951ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65560 +420 6627
日経225mini 65560 +415 110719
TOPIX先物 3951 +8.5 9591
JPX日経400先物 35870 +105 207
グロース指数先物 836 +1 263
東証REIT指数先物 売買不成立
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