【ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK】 5月27日 発売 価格：3,498円

宝島社は、「ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK」を5月27日に発売する。価格は3,498円。

本商品は、絵本「ねないこ だれだ」のブランドムック第6弾。おばけの目が暗闇で光るぬいぐるみポーチが登場する。

ぬいぐるみポーチは、目の部分に蓄光糸を使用し、太陽光などの光を吸収させると、暗闇でほんのり目が光る特別仕様となっている。ずっと触っていたくなるようなふわふわもちもち生地のおばけの頭にファスナーが付いており、鍵やイヤホン、リップ、社員証、ICカードなどを収納できる。絵本と同じコンパクトサイズで持ち歩きやすく、星形のカラビナ付きでバッグやベビーカーなどにも簡単に装着可能。カラビナにストラップを通してショルダーバッグとしても使用できる。

【ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチ】

【ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチ】

サイズ：最大16×18[9]×5cm（高さ×幅[胴の幅]×奥行）

カラビナ：最大4.7×4.7cm（縦×横）

『ねないこ だれだ』せな けいこ 作・絵 福音館書店 刊 (C)Kaoru Kuroda