【Amazonセール】PS5用コントローラー「DualSense」がお買い得。各限定モデル、Edge、充電コードなども
【Days of Play】 開催期間：5月27日～6月10日23時59分
Amazonにて、セール「Days of Play」の一環としてプレイステーション 5用コントローラー「DualSense」が特別価格で販売されている。期間は5月27日より6月10日23時59分まで。
今回対象となっているのは、「DualSense」や「DualSense Edge」の各カラーバリエーションや限定モデルに加え、充電コードなど。「"Marathon" リミテッドエディション」や「充電ケーブル3m」、「Access コントローラー」などがラインナップされている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
□Amazon「Days of Play」
「DualSense ワイヤレスコントローラー"Marathon" リミテッドエディション」
「DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション」
「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー ホワイト」
「Access コントローラー（CFI-ZAC1J）（PS5用アクセシビリティコントローラーキット）」