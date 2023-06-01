【Amazon：「Days of Play」セール】 開催期間：5月27日～6月10日23時59分

PULSE Explore

Amazonにて開催されているセール「Days of Play」の対象商品に、「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」および「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」が追加された。期間は6月10日23時59分まで。

今回セールの対象となったのは、PS5純正ヘッドセット「PULSE Elite」と完全ワイヤレスイヤホン「PULSE Explore」の2商品。いずれもカスタム設計のプレーナーマグネティックドライバーで豊かなディテールとクリアな低音を実現しているほか、PlayStation Linkで低遅延のロスレスオーディオを楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認の上、購入いただきたい。

□Amazon「Days of Play」のページ

PULSE Elite