歌手の大黒摩季がデビュー記念日の２７日、来年の３５周年に向けたプロジェクト「“ＦＬＹ ＯＮ！”ＹＥＡＲ」として８か月連続のリリース＆３５周年記念の全国ツアーを開催することを発表した。

７月１日から始まる８か月連続リリースの第１弾は、３５周年記念ソングとして書き下ろした配信シングル「いつかのメロディー」。伝えることができない思いを“いつかのメロディー”に乗せて届ける―という切ない歌詞世界を、バラードからＰＯＰロックへと大胆に展開するサウンドでポジティブに表現している。

リリースの合間となる９月１９日の宮崎公演（日向市文化交流センター）から、昨年のツアーで訪れることができなかった来た九州３県、地元・北海道の４地区を巡る「５５ ＢＬＡＣＫ ＲＥＴＵＲＮＳ」ツアーを開催する。

大黒は「ＡＩには再現できない大黒摩季チームの底力と極上サウンドをご堪能くださいね」とＰＲ。「物価高も止まる気配なく、不条理な戦争のせいでガソリンも石油製品も上がる。国内も海外旅行も、インフレ世界で行けたもんじゃない。そんな生きづらいご時世を、一緒に笑い飛ばして楽しみまくりましょう。未来は捨てたもんじゃない。今あるもので楽しんだもん勝ち。（アントニオ）猪木さんは『元気があれば何でもできる』、女は『気分が良ければ何でもできる』（Ｂｙ大黒摩季）。かわいい服や小物、Ｓｗｅｅｔｓ＆大黒摩季の音楽と気分あげてきましょ！」とコメントした。

詳細や３５周年企画の様々なコンテンツなどは、６月１日に開設する３５周年特設サイトで明らかになる。