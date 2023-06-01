ROIROM、ファン人気曲「Pa Ri Ra!!」をサプライズ配信 “マッチョ”テーマのMVも公開へ
アイドルデュオ・ROIROMのデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』（6月10日発売）より新曲「Pa Ri Ra!!」がサプライズで配信リリースされた。
【動画】“コウモリ”がモチーフ ROIROM メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」ミュージックビデオ
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きをもたらす浜川の関係性は“奇跡のバランス”と称され、多くのファンを魅了している。
リリースされた「Pa Ri Ra!!」は、昨年11月に開催されたデビューショーケース『ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜 2025 ARIAKE』のアンコールで初披露されて以来、ファン（cHaRm）の間で高い人気を誇る楽曲。軽快なホーンセクションとグルーヴィーなリズム、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなフレーズが印象的なポジティブビタミンソングだ。「人生、ちょっとデタラメなくらいがちょうどいい」というメッセージを軸に、悩みや停滞さえもエネルギーに変えながら前へ進んでいく姿を描いた同曲は、ROIROMらしい遊び心と前向きなエネルギーが詰め込まれた一曲となっている。
また、きょう27日午後8時にROIROMのYouTubeチャンネルでミュージックビデオもプレミア公開される。ミュージックビデオでは、“マッチョ”をポジティブなキーワードとして掲げ、本多と浜川が清掃作業員に扮して登場。街にあふれる不要なものを集め、新たな価値へと生まれ変わらせていくというユニークなコンセプトのもと、常識に縛られない自由な発想とエネルギーを表現している。
コミカルな演出の中にも、キュートな表情やアグレッシブなパフォーマンス、そして思わず真似したくなる“マッチョダンス”など、ROIROMらしい魅力が随所に散りばめられた映像作品に仕上がっている。
【動画】“コウモリ”がモチーフ ROIROM メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」ミュージックビデオ
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きをもたらす浜川の関係性は“奇跡のバランス”と称され、多くのファンを魅了している。
また、きょう27日午後8時にROIROMのYouTubeチャンネルでミュージックビデオもプレミア公開される。ミュージックビデオでは、“マッチョ”をポジティブなキーワードとして掲げ、本多と浜川が清掃作業員に扮して登場。街にあふれる不要なものを集め、新たな価値へと生まれ変わらせていくというユニークなコンセプトのもと、常識に縛られない自由な発想とエネルギーを表現している。
コミカルな演出の中にも、キュートな表情やアグレッシブなパフォーマンス、そして思わず真似したくなる“マッチョダンス”など、ROIROMらしい魅力が随所に散りばめられた映像作品に仕上がっている。