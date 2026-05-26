◇全仏オープンテニス 女子シングルス1回戦 大坂なおみ―ラウラ・ジーゲムント（2026年5月26日 パリ・ローランギャロス）

元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）は、初戦の1回戦で20年大会8強のラウラ・ジーゲムント（38＝ドイツ）と対戦。6―3、7―6のストレートで、2年ぶりに2回戦進出を決めた。

大坂は黒のロングドレスをまとってコートに登場。ウォーミングアップのためにドレスを脱ぐと、上下ともに金色のド派手なウエアが出現。これには詰めかけた観客も大きな歓声を上げていた。

試合は高速サーブなどを駆使して第1セットを40分で奪った。第2セットでは一時3−5とリードを許すも、すぐにブレーク。最後はタイブレークまでもつれ込んだが、7−3と突き放して2−0のストレート勝ち。やや苦手としているクレーコートで上々の滑り出しを見せた。

試合後のインタビューでは「リズムがなくてこの試合はタフだった」と振り返った。また、今回のウエアのコンセプトについては「とにかくキラキラしたウエアを着たかった」と語った。