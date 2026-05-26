2014年ブラジルW杯で世界を驚かせたハメス・ロドリゲスが、再び大舞台へ戻ってくる。決勝トーナメント1回戦のウルグアイ戦で見せた胸トラップからのボレーシュートは、大会屈指の名場面として今も語り継がれている。コロンビア代表は26日、2026年W杯に向けた代表メンバーを発表。34歳となったハメスもその一員に名を連ねた。



もっとも、今季のハメスは順風満帆だったわけではない。英『BBC』によると、MLS開幕直前の2月にミネソタ・ユナイテッドへ加入したものの、リーグ戦では15試合中先発はわずか2試合。出場時間も194分にとどまっている。





さらに3月には、コロンビア代表がフランス代表に1-3で敗れた親善試合の最中に、体調不良の兆候を見せ、病院へ搬送された。その後、重度の脱水症状により、3日間にわたって経過観察を受けていたという。当時、SNSや一部の米メディアでは、生命に関わる可能性もある筋肉疾患「横紋筋融解症」を患っているのではないかとの噂も広がった。しかし、所属クラブのミネソタは、その報道を強く否定している。コロンビア代表は前回のカタール大会で出場権を逃しており、今回は2大会ぶりの本大会出場となる。2014年大会では6ゴールを挙げて得点王に輝き、同国を史上最高成績となるベスト8へ導いたロドリゲス。あれから12年。34歳となったレフティーは、再び世界を魅了する瞬間を見せられるだろうか。