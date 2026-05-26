今季、リヴァプールの大型補強として大きな注目を集めたのがMFフロリアン・ヴィルツだ。クラブはレヴァークーゼンに対し、最大1億1600万ポンド（約227億8000万円※当時）とも報じられる巨額の移籍金を投じた。



だが、ヴィルツは公式戦49試合7ゴール10アシスト、プレミアリーグでは33試合5ゴール4アシストと、巨額補強に見合うインパクトを残せず、苦戦のシーズンとなった。





ヴィルツは英『The Athletic』のインタビューで、プレミアへの適応に苦戦した理由について語っている。「以前の自分のプレイスタイルは、あまり接触せず、スペースへ動いていくものだった。でも、ここではボールを持つたびに強さが求められる。少し筋肉をつけるためにトレーニングもしたよ。大きく身体を変えたわけではないけど、強くなる必要があったんだ」ブンデスリーガ時代との違いについてこう語ったヴィルツは、プレミアの強度に対応するため、フィジカル強化にも取り組んでいたようだ。『The Athletic』は、近年のプレミアについて、以前よりもフィジカル色が強く、縦に速いスタイルへ変化していると分析している。ヴィルツ自身も、そうした変化を現場で感じ取っていたようだ。「リーグの強度が変わり、プレミアは以前よりもデュエルが増えたと、多くの選手やスタッフから聞いている」世界最高峰とも称されるリーグの激しさは、ドイツ代表MFにも大きな適応を求めていた。「それでも、自分のサッカーをするための時間やスペースはピッチ上に十分にある。ただ、もちろんドイツでやっていたものとは異なるプレイスタイルだ。自分を信じて続けていけば、すべてうまくいくと思っている」前向きな姿勢も見せ、大型補強として迎えられた23歳は、プレミア1年目での経験を糧に、来季の巻き返しを目指している。