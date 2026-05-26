エルフ・荒川が、テレビ局員の“下心”ある番組参加理由に対して「どっか行ってくださいよ！」とマジギレする場面があった。

【映像】イケメンテレビ局員にエルフ荒川がマジギレ

5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

これまで関係を深めていたS・リョウ（大手勤務の会社員兼モデル・年収700万円・29）との“婚約破棄”を経て、新たな婚活相手にリョウスケ（夢を追うテレビ局員・年収800万円）を選んだゆか。無事、“ゼロ日婚約”が成立して同棲をスタートさせ、2日目も婚約継続となったものの、リョウスケから「2％くらいは結婚するかもって気持ち」で参加したことや、俳優の夢への足がかりという「下心がないと言ったら嘘になる」と衝撃の参加理由を告げられ、同棲部屋から彼が退出する修羅場となった。

この展開に対し、スタジオの森香澄は「恋愛リアリティショーにおいて、最初は売名で参加したけど、やっぱり好きになりましたってパターンはある。ゆかさんを好きになれたら問題なかったんだけど、好きになれませんでしたってこと」と、冷静に分析する。

しかし、これを聞いたエルフ・荒川は「いえ、違います。この番組は、結婚をするんです！」とヒートアップ。「30日後に結婚式をするっていう番組なんです！（そんな男性は）どっか行ってくださいよ！」と、リョウスケの下心ある参加理由に激怒し、スタジオの笑いを誘っていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）