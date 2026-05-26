インフルエンサーのきゃにょんや、あいりらが２６日、東京・六本木のクラブ「バロン六本木Ｂａｒｏｎ ＲＯＰＰＯＮＧＩ」で行われた「アンジュール東京」六本木Ｎｏ．１＆「バロン六本木」オープン記念メディア向け取材会に登場した。

きゃにょんは、ＳＮＳ総フォロワー数１００万人超のインフルエンサーで、バロンに在籍。「六本木は、それこそピラミッド。キャバクラの中では六本木が１番だし、時代の流れの中心だし、女の子のかわいさも１番」と自信をのぞかせる。

今までＳＮＳ活動をしてきた中、今後はキャバクラを通して「他の層を取り入れようと思った。（支持層が）どんどん広がっていきそう」といい「もっと知名度をつけて、インフルエンサーとしてもキャバ嬢としても、新しい風を吹かせたい」と語った。

あいりは「林あいり」の名で活動していた元グラビアアイドル。「ＦＬＡＳＨ」などで活躍し、元ブレイキングガールとしての経歴も持つ。現在はアンジュールの在籍キャストとして働き、ＹｏｕＴｕｂｅのキャバ嬢オーディション番組「ＬＡＳＴ ＣＡＬＬ」では審査員を務めた。

番組出演の影響は「１日に３回ぐらいはＬＡＳＴ ＣＡＬＬの話をされる。番組を見て、来てくださる方もいらっしゃいます」と笑顔。これからも「続く限りは出られるように頑張りたい」と語った。