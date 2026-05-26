見た目からもう美味しい♡（幸）【スタバ】次食べたい「季節のおすすめフード」

【スターバックス】では、朝ごはん・軽食・おやつなどいろいろなシーンで楽しめるフードを発売中。スイーツ系から食事系までいろいろな種類が揃っています。今回は、そのなかから「今食べてほしいおすすめフード」をピックアップしました。お気に入りのドリンクと一緒に食べてみてください。

ごろごろ果肉がうれしい！

インスタグラマー@asumon45さんが「ブルーベリーたっぷり」とおすすめするのが画像右の「ブルーベリーレアチーズケーキ」です。トップにはごろっとしたブルーベリー果肉がトッピングされていて、食べごたえがありそう。公式サイトによると、底の部分は「さくっとした」ガレット生地。その上にレアチーズとブルーベリー果肉を重ねています。販売価格は570円（税込）。さっぱりとしたチーズケーキが好きな人は、試してみる価値ありです。

とろ～りチーズがたっぷり

朝ごはんや軽めのランチにもおすすめなのが、こちらの「チキン & チーズアラビアータ 石窯フィローネ」です。公式サイトによると、「辛さとトマトの旨みを感じる」アラビアータソースにローストチキン・ゴーダチーズをあわせているそう。@asumon45さんは「チーズたっぷりピリ辛で美味しい」「最近食べたフィローネで一番好きかも」と絶賛しています。販売価格は570円（税込）です。

温めるのがおすすめ！

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんのイチオシが、こちらの「ブルーベリースコーン」です。ごつごつとした見た目でインパクトがありますが「味も大きさも食べやすくてペロリ」だそう。「あたためるとふんわかしておいしさUP」とのことなので、お店で食べるときはヒーティングのオーダーがおすすめです。

@j.u_u.n__starbucksさんのようにキャラメルソースを追加すれば、味変しながら食べられるのもうれしいポイント。価格は290円（税込）です。

はみ出るバターにうっとり

スコーンからはみ出るバターが目を引くこちらは「あんバタースコーンサンド」です。インスタグラマー@hifumi4さんいわく、あんこは「甘さ控えめ」で、スコーンは「やや塩気のある」とのこと。「小さめでも存在感のある甘塩なあんバタースコーン」と評価しています。販売価格は390円（税込）。お気に入りのドリンクと一緒に味わってみてはいかがでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@asumon45様、@j.u_u.n__starbucks様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A