ミュージシャンで俳優の金剛地武志が24日、自身の X（旧Twitter）を更新。高市早苗首相のポストに対し、「アンタかんけーないだろ」と一喝した。

発端は、フランスで開かれた第 79 回カンヌ映画祭授賞式。濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」にダブル主演した女優・岡本多緒とベルギー出身のフランス人俳優のビルジニー・エフィラが、共同で女優賞を受賞した。

日本人女優の同賞受賞は、カンヌ映画祭の 79 年の歴史上で初めてとなり、俳優賞の受賞も男優賞を受賞した 2004 年の柳楽優弥、2023 年の役所広司に続き 3 人目となった。世界3 大映画祭での女優賞受賞は、2014 年のドイツで開かれたベルリン映画祭の黒木華以来、12 年ぶりとなった。

この快挙に高市首相は自身の X を更新し、「岡本さんをはじめ、濱口監督ほか同作品の関係者の皆様に心よりお祝い申し上げます」と祝福を送り、同作が日本とフランス、ベルギー、ドイツの共同製作作品であることなどにも触れ、「文化庁の国際共同製作映画支援の助成を受け製作されたものです」と説明した。

そのうえで、「日本のコンテンツが世界と協働し、新たな価値を創造していく上で、一つのモデルになると思います」と長文で政府の方針などについても付け加えた。

金剛地のポストが反響

ところが、金剛地はこの高市首相のポストを添付し、「あんたカンケーないだろ？」とピシャリ。実は、高市首相のポストに対して「受賞を自分の手柄にしようとしている」といった非難の声が SNS 上で殺到しており、金剛地の発言を報じたネットニュースでは、1800件以上のコメントが寄せられるなど反響を集めている。

その一方で、高市首相を擁護する声も上がっている。一部報道では、「今回の非難の背景は、商業上の利益にならない文化は切り捨て、他方で権威ある賞には政府の関与をアピールする高市政権の姿勢に対する批判があったように思われます」と語る全国紙政治部記者の見解を掲載。そのうえで、「まして作品製作に政府の助成金が関わっているのであれば、祝福コメントに対する批判はやや過剰な反応なようにも思えます」といった見立てで保全している。

金剛地の罵声により、ネット上では“素性”を調べるユーザーが続出。一夜にして“時の人”状態と化しているが、昨年 12 月にも政権トップに対する鋭い批判を含む発言があり、ネット上でのトレンド入りを果たしていたようだ。政治的発言は時としてキャリアを棒に振ることもなきにしもあらず。すべての発言においてだが、一呼吸おいて発信すべきではないだろうか。