年収1億円の東大卒エリートが、“婚約者”の27歳スタイル抜群モデルのお風呂上がりに“密着サービス”を施し、スタジオが興奮する場面があった。

【映像】風呂上がりのモデルを…年収1億エリートの“密着サービス”

5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

結婚式まで残り14日に迫る中、同棲中の婚約カップルたちの日常を切り取ったダイジェスト映像が公開された。なつえとチェン（日本育ちの東大卒エリート・年収1億円）が、一緒に乗り物で移動したり料理を作ったりする場面に加え、あるシーンが流れるとスタジオが反応した。

そこに映っていたのは、お風呂上がりのなつえに対し、チェンがドライヤーで髪を乾かしてあげるという、まさに“密着サービス”とも言える甘い日常。これにスタジオからは「あら！」「あ、乾かしてる！」「乾かしてた！」といった2人の関係を見守る声が上がっていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）