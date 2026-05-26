大江戸（松山ケンイチ）から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われたみなと（永作博美）。『時すでにおスシ!?』（TBS系）第8話は、2人がさっそく水族館デートへ……かと思いきや、みなとの「遊びのリハビリ」からスタートした。

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第8話のテーマは、ズバリ“遊び心”だ。いつからだろう、遊び心を失ってしまったのは。大江戸のデートの申し出に、本来なら泉美（有働由美子）のようにワクワクしてもいいはずなのに、思わず動揺してしまうみなとの方に共感してしまう。大人になると、自由に使える時間が少なくなってしまうからかもしれない。

大抵の大人は平日、仕事や育児に追われているため、休日は溜まった家事の処理や体力の回復だけで終わりがち。特に、夫を亡くしてから必死に渚（中沢元紀）を育ててきたみなとにとっては、自分のために何かをするということはないに等しかった。渚が独立しても、その癖はなかなか抜けないのだろう。予定のない休日がデフォルトのみなとからしてみれば、男性と2人きりで遊びに出かけるなんて、ちょっとした事件。みなとでなくとも、そこに何らかの意味や理由を求めてしまう人がほとんどではないだろうか。

鮨アカデミー主催のボウリング大会に関しても同じだ。鮨アカデミーは、最短3カ月で鮨職人になるための技術を学ぶ学校。本来は生徒同士の交流もレクリエーションも必要ない。ゆえにみなとはもちろん、まだ学生ゆえに常に金欠の森（山時聡真）や、長年激しい競争の世界に身を置いてきた胡桃（ファーストサマーウイカ）も、はじめはボウリング大会に乗り気ではなかった。だが、学長の横田（関根勤）に説得されて参加してみたところ、想像以上の盛り上がりで、その場にいる全員が笑顔になる。それだけでボウリング大会には十分意義があって、最初から意味や理由なんて必要ないのかもしれない。

また、ボウリング大会に人一倍情熱を燃やしていたのが、クラス最年長の立石（佐野史郎）だ。ほとんどの生徒が鮨職人を目指す中、子どもや孫においしい鮨を食べさせたいと趣味で鮨アカデミーに通っている立石。ゴールデンウィークに胡桃やセザール（Jua）を自分の別荘に招待したり、今流行りのシール交換で他クラスの生徒と交流を図ったりと、多趣味でバイタリティー溢れる大人だ。そんな立石の正体がついに明らかとなった。

立石から授業のない日に協力してほしいことがあると言われたみなとたち。連れて行かれたのは、有名なおもちゃメーカーで、立石はその会社の会長だった。立石がレアで入手困難な“すしシール”を持っていたのは、自身の会社で作っているものだから。リタイア後も製品開発に精力的で、みなとたちを会社に呼んだのも新たなすしモチーフの商品を作るにあたって意見を聞くためだった。

そんな立石でさえも、孫と一緒に踊りたくてヒップホップ教室に行けば、向かいで開催されていた終活セミナーの参加者と間違われる。終活は自分の人生の終わりに向かって、身辺をきれいに整理していく作業。それはそれで残された人のことを考えると大切なことであって、年齢を重ねるたびに余分なものを削ぎ落としていくことが美しいという考え方もある。ただ、それが決して“正解”ではない。立石のようにエビ（AB）＝遊び心と冒険心を大事にして、一見無駄に思えるようなことにもどんどんチャレンジしていく大人がいたっていいじゃないか。

立石の姿に勇気をもらい、自ら大江戸に水族館デートの日程を確認したみなと。当日、大江戸は魚が泳ぐ水槽を前に目を輝かせたり、クレープの出来上がりを教えてくれる呼び出しブザーに驚いたりと、まるで子どものような姿を見せる。そんな大江戸の意外な一面やチョウチンアンコウが好きな理由を知れたのも、みなとが勇気を持って一歩踏み出したからこそ。最初はワクワクしたという気持ちだけで十分。そのワクワクが思いもよらぬ場所へと連れていってくれて、理由や意味は後からついてくるものだ。

一方、大江戸がデートの場所に水族館を選んだのには明確な理由があった。自分の店を出すことが決まった時や、鮨アカデミーの講師にならないかと誘われた時など、これまでも人生の重要なタイミングで、命のたくましさに触れられる水族館を訪れてきた大江戸。まだ講師としては半人前で歯痒さを感じることもある大江戸は、改めてここで自分の皮を破る必要があったのだろう。しかし、そこにみなとを誘った理由については大江戸自身もわかりかねている様子。少なからず、大江戸が悩んでいることもうれしいことも真っ先にみなとに共有したいと思うのには、理屈じゃない“何か”がありそうだ。それは果たして恋なのだろうか。物語もそろそろ終盤に差しかかっているが、みなとと大江戸のあまりにピュアなやりとりをまだまだ見ていたい。（文＝苫とり子）