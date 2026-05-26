▼佐世保市の宮島大典市長のコメントは以下の通り

長崎ヴェルカの皆様、そして熱い声援を送り続けたファンの皆様、Bリーグ年間優勝、誠におめでとうございます！

創設5年目という大きな節目に、日本バスケットボール界の頂点に立たれたことは、マザータウンである佐世保市にとってもこの上ない喜びであり、歴史に深く刻まれる偉業です。クラブに関わるすべての皆様のこれまでのたゆまぬ努力に、心から敬意を表します。

「マザータウン協定」を締結して以来、本市と長崎ヴェルカは強い絆を育んできました。長崎ヴェルカの「最後まで走り抜くスタイル」は、常に佐世保市民に勇気と感動を与えてくれています。パブリックビューイング等を通じて市民が一丸となって送った声援が、この快挙を後押しする力の一つとなれたのであれば、これほど嬉しいことはありません。

長崎ヴェルカは、私たち佐世保市民の大きな誇りです。これからも「マザータウン」として共に歩み、さらなる高みを目指す皆様へ、変わらぬ熱いエールを送り続けます。

悲願のBリーグ制覇、本当におめでとうございます。そして、たくさんの感動をありがとうございました！

今和8年5月26日

佐世保市長 宮島 大典