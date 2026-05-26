“恋愛強者”の34歳美人経営者が、同棲生活において絶対に譲れない結婚条件を明かし、スタジオから「可愛い！」という声が上がった。

【映像】34歳美人社長 肩出しニットでデートへ

5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

これまで関係を深めていたショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円・31）との“婚約破棄”を経て、新たな婚活相手にヒロキ（ゴルフを愛する高身長経営者・年収3000万円・36）を選んだあやか。デートの合間に訪れた公園で、「最初に言っておいたほうがいいのかなって。（婚約成立なら）一緒に住むわけじゃん。同棲した時に絶対に譲れないところがお互いあると思う」と、真剣なトーンで語りかけた。

あやかは番組スタート前、自身のSNS投稿をめぐる親友の苦言に対し、「今までレスになって別れてきたことしかなくて。『性』自体に自分からもっと興味を持って好きになりたいって思って、意識的にセンサーを働かせてた」と告白。また、ショウゴとの同棲でも、ベッドを事前にくっつける積極性を見せていた。

ヒロキが身構える中、あやかは「まず1つ目が、寝る時に部屋を真っ暗にしたい。もう1つが、外から帰ってきた服のままベッドに横になることを許してほしい」と提示する。これにヒロキは「全然いいよ」と即答し、「もっとエグいのくるかと思った」と笑顔を見せた。

またスタジオも、これまで婚活相手に厳しい意見をぶつけてきたあやかの意外な条件に反応し、「かわいい！」「めっちゃ構えちゃった」と安堵の表情を見せていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）