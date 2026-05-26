高橋成美、りくりゅう引退への思いを熱弁 シソンヌ長谷川は“カメレオン系MC”ぶり告白
26日深夜放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、長谷川忍＆高橋成美が来店、ペアでもピンでも大活躍な2人の素顔に迫る、2人の共通のポテンシャルに若林も共感。高橋が、ペアスケートでうまくいく秘訣を語る。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
さらに休養中にペアスケートにハマった若林が、りくりゅうペアへの気になる質問をぶつけまくる。“りくりゅう”の木原龍一選手と元ペアパートナーである高橋が「今までのオリンピックよりも難しい技はやっていない」歴代トップクラスの得点で金メダルを獲得した、りくりゅうペアのスゴさを徹底解説。さらに、りくりゅう現役引退についての思いも熱く語る。
過去に7人とペアを組んだ高橋が考える、“相性の悪いパートナー”とは。高橋は自分のスケーティングスタイルは“カメレオン系”と分析。「今初めて言うんですけど…」と思いつきで発した一言にスタジオも驚き。
一方、東野幸治、菊池風磨、木村昴、山里亮太など、さまざまな“横仕事”をこなしてきた長谷川は「来た人の横でなんでもかんでもやる」と、“カメレオン系MC”ぶりを告白。“横のスター”との向き合い方を若林と語り合う。
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