『時すでにおスシ!?』ラストに急展開 丸山隆平が“写真”で登場
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第8話が、26日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】次回、本格登場！新キャストの丸山隆平
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
第8話では、大江戸（松山ケンイチ）から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われたみなとが、思わず了承してしまう展開が描かれた。その話を聞いた泉美（有働由美子）は、2人の関係を恋愛目線で盛り上げるが、みなとはどこか煮え切らない様子を見せる。
さらに、休日も家のこと以外は何もしていないと打ち明けるみなとに対し、泉美は「遊ぶためのリハビリ」が必要だと助言。みなとは、これまで自分自身のために時間を使ってこなかった人生を少しずつ見つめ直していく。
一方、鮨アカデミーでは授業が佳境を迎え、“エビ”の握りに挑戦。そんな中、立石（佐野史郎）は鮨アカデミー主催のボウリング大会に強い情熱を燃やしていた。当初はレクリエーションへの参加に消極的だったみなとも、立石のバイタリティーに刺激を受け、“遊びのリハビリ”と向き合うようになる。
そして終盤では、これまで多くを語られてこなかった立石の正体も明らかとなり、物語は新たな局面へ。ラストシーンでは、大江戸が過去にもらった手紙や寄せ書きの中から、「西川太陽」と記された便箋を取り出す場面が描かれた。
その便箋には、赤ちゃんを抱き寄り添う夫婦の写真が同封されており、写真の夫役としてSUPER EIGHT・丸山隆平が登場。大江戸の人生に深く関わる重要人物であることが示唆され、次回以降、その詳細が明かされる。
【写真】次回、本格登場！新キャストの丸山隆平
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
さらに、休日も家のこと以外は何もしていないと打ち明けるみなとに対し、泉美は「遊ぶためのリハビリ」が必要だと助言。みなとは、これまで自分自身のために時間を使ってこなかった人生を少しずつ見つめ直していく。
一方、鮨アカデミーでは授業が佳境を迎え、“エビ”の握りに挑戦。そんな中、立石（佐野史郎）は鮨アカデミー主催のボウリング大会に強い情熱を燃やしていた。当初はレクリエーションへの参加に消極的だったみなとも、立石のバイタリティーに刺激を受け、“遊びのリハビリ”と向き合うようになる。
そして終盤では、これまで多くを語られてこなかった立石の正体も明らかとなり、物語は新たな局面へ。ラストシーンでは、大江戸が過去にもらった手紙や寄せ書きの中から、「西川太陽」と記された便箋を取り出す場面が描かれた。
その便箋には、赤ちゃんを抱き寄り添う夫婦の写真が同封されており、写真の夫役としてSUPER EIGHT・丸山隆平が登場。大江戸の人生に深く関わる重要人物であることが示唆され、次回以降、その詳細が明かされる。