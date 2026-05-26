大人は“レース”こう使う！【グローバルワーク】店員さんを真似するだけ♡「サマ見えコーデ」

フェミニンな要素を盛り込んだコーデが注目を集める2026年春夏。各ブランドからは、華やかなレースアイテムが続々と登場しています。大人には可愛くなりすぎるかも？ という人は、【グローバルワーク】の店員さんによる着こなし術をお手本にしてみて。今回は、上品な甘さをまとえる大人にぴったりのスタイリングをご紹介します。

パンツとのレイヤードなら挑戦しやすい

【グローバルワーク】「マルチレースベルトビスチェ」\2,200（税込）

ベルトやビスチェなど、気分に合わせたアレンジが楽しめるレースアイテム。大人っぽく取り入れるなら、シックなパンツとレイヤードしてテイストMIXスタイルに仕上げてみて。繊細なレース柄が、いつものコーデに華やぎを添えてくれます。トップスはサックスブルーのリネンシャツで、初夏らしい爽やかな着こなしに。キレイめに寄せたいときは、足元をローファーやパンプスに変えて大人要素をプラスするのもおすすめ。

裾レースでさり気ない甘さをプラス

【グローバルワーク】「サテンレーススカート」\3,293（税込・セール価格）

裾のスカラップレースが、着こなしに新鮮な表情を与えてくれるスカート。上品なサテン素材なので、大人のデイリーコーデにすんなりマッチしそう。キレイめに取り入れるなら、シックなブラウンのシャツと合わせて落ち着いた雰囲気に仕上げるのがおすすめ。シャツはあえてタックアウトで抜け感たっぷりに着るもよし、すっきり見せたいときはフロントインするもよし。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。