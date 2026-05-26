プロ野球セ・パ交流戦が26日、各地で6試合が行われました。

パ・リーグはリーグの上位5チームが白星発進。昨季の王者ソフトバンクが巨人に対して、3回に3本塁打が飛び出すなど、8得点で勝利を飾りました。

一方、セ・リーグで唯一勝利となったのは中日。マラー投手が8回無失点の快投をみせ、セ・リーグ上位5チームが敗れる中、一人勝ちとなりました。

3年連続でパ・リーグが勝ち越している交流戦。昨季はパ・リーグ63勝、セ・リーグ43勝(2分)でした。

＜5月26日の交流戦結果＞

◆オリックス 7-1 DeNA

勝利【オリックス】九里亜蓮(5勝3敗)

敗戦【DeNA】平良拳太郎(2勝3敗)

◆ソフトバンク 8-3 巨人

勝利【ソフトバンク】大津亮介(5勝1敗)

敗戦【巨人】則本昂大（3敗)

本塁打【ソフトバンク】正木智也2号、栗原陵矢13号、山本恵大1号

◆西武 2-1 ヤクルト

勝利【西武】黒田将矢(2勝)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝1敗14S)

セーブ【西武】佐藤隼輔(1勝1敗1S)

本塁打【ヤクルト】モンテル1号

◆中日 1-0 楽天

勝利【中日】マラー(1勝2敗)

敗戦【楽天】荘司康誠(4勝5敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗7S)

本塁打【中日】細川成也6号

◆ロッテ 3-1 広島

勝利【ロッテ】八木彬(5勝)

敗戦【広島】ハーン(1勝1敗1S)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗16S)

本塁打【広島】大盛穂3号

◆日本ハム 4-0 阪神勝利【日本ハム】伊藤大海(6勝2敗)敗戦【阪神】西勇輝(3勝1敗)本塁打【日本ハム】レイエス9号