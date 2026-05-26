【巨人】橋上監督代行初戦は白星飾れず　SBに3-8と敗れ5連敗　ベテラン坂本勇人は犠飛で打点マーク

橋上監督代行初戦は白星を飾れなかった（C）産経新聞社

巨人は交流戦初戦となった5月26日に行われたソフトバンク戦（東京ドーム）に3−8と敗れた。

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試合前には阿部慎之助監督が自身の家族問題で逮捕されたことを受けて辞任というショッキングな出来事があったばかり。心配するファンに向けてもナインは奮起した姿を見せたいところだったが、白星が遠かった。

先発の則本昂大が1イニング3被弾を受けるなど誤算。3回1死から正木智也に左翼スタンドへ先制ホームランを浴びると、なおも1死一、二塁から栗原陵矢に3ランを浴び、傷口を広げる。さらに山本恵大にもホームランを浴び、この回5失点。さらに4回にも近藤健介に2点適時打を浴びるなど4回7失点KOとなった。

打線は7点を追う8回無死二、三塁にトレイ・キャベッジが左翼線への適時打で2−8。さらに無死一、三塁で代打で出た坂本勇人が犠飛で1点を返すも反撃はここまで。