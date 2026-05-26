11人組グローバルボーイズグループ・INIの2nd写真集が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『写真集』男性で1位を獲得。メンバーが、お気に入りのカットを明かしました。

INIの2nd写真集『Viva la vita』は、期間内売り上げ7.4万部で、男性写真集1位を獲得し、写真集ジャンル全体でも2位にランクイン。『オリコン週間BOOKランキング』で1st写真集以来、2年6か月ぶり通算2作目の1位を獲得し、自己最高週間売り上げとなる6.6万部を記録しました。

「11人のイタリア旅行」がテーマの本作は、4ルックの衣装を着こなす姿をすべてイタリアで撮影。192ページに及ぶ大ボリュームで構成されています。

■お気に入りカットは“コモ湖”

メンバーの西洸人さん（28）は、「2nd写真ということもあって、初めての写真集の時よりは気楽に挑めて、ありのままの僕たちの姿が映っているんじゃないかなと思います」と1st写真集からの変化した部分を明かしました。

後藤威尊さん（26）は、お気に入りのカットについて「やっぱりコモ湖！ 湖で、みんなで食卓を囲んでご飯を食べている写真ですね」と明かし、「その日はすごく雨が降っていて撮影が変わって大変だったんですが、ご飯を食べるタイミングはちょうど晴れて、コモ湖もすごくきれいに映っていて、それがすごくステキな思い出になりました」と、撮影当時を振り返りました。

また、許豊凡さん（27）は写真集を手に取ってくれた方へ向けて、「ぜひ今作を通して、僕たちと一緒にイタリア旅行をしているような気分になってくれたらうれしいなと思います。INIは結成、そしてデビュー5周年なので、まだまだ皆さんと一緒にたくさんの思い出づくりをしていきたいですし、新しい姿を見せていけたらなと思います」と、今後の活動への意気込みを語りました。

（オリコン調べ）