女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。

セミの試合後にリングに登場した林下がバックステージで上谷へのライバル心を口にした。メイン後、姿を見せた林下は「自分は上谷のことを見ていて、うれしくて、それ以上に負けたくないという嫉妬の気持ちが出てきて、もっと頑張りたいというか、上谷に追いつけるくらいに思ってここに来ました」と言うと、鉄アキラが現れる。「初めましてじゃないですよね。あなたは練習生の頃、ちょっと練習見てくれていたんだから。だから俺はひそかにデビューしたらあんたと試合がしたいと思っていたんだよ。なのにデビューする前に他の団体に行ってしまった。きょう戻ってくれた。だから凄くうれしいです」と喜びながらも「でも、あんたがいた頃のスターダムと思ってもらっちゃ困るんだよ。それをあんたがいなくなってデビューした俺が証明する。スターダムの最初はこの鉄アキラがもらいます」と握手を交わした。「全然違いますよね。アキラ、練習生の頃知ってます。私の知らないスターダムを教えてもらいたいと思います」と対戦を受諾。

その後、「たどり着くのが上谷沙弥。ずっとずっと考えて戻ってきた」と以前から考えていたという。上谷には「もともとタッグを組んでいて、また、上谷というのがあった。きょうの上谷を見て、いた頃から変わっていた。上谷の反応を見てより一層、火がつきました。ここで林下詩美がもっともっとでかくならないといけないと思った」と上谷に追いつくことを目指すという。上谷の発言には「届いてなかったのはそうだと思います。上谷はその時間、凄く世界にプロレスの存在を教えてくれて、上谷自体が大きくなって、自分とは比べものにはならないと思います」と再スタートへ悲痛な思いを口にした。

林下の今後についた岡田太郎社長は「スターダムに出たいということなので、まずは30日の神戸大会から参戦が決定。相手は鉄アキラと対戦する」と初戦は30日からフル参戦する予定だ。