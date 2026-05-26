「&nd by rom&nd」限定セットがローソンに登場！人気韓国コスメをお得にGET

コンビニで本格韓国コスメが買えると人気の「&nd by rom&nd」から、見逃せない限定セットが登場します♡2026年6月16日（火）より、全国のローソンで数量限定発売される「お買得袋」は、人気のメイクアイテム3点を詰め合わせた特別なセット。総額3,090円（税込）相当の内容が、1,500円（税込）で手に入るうれしい企画です。毎日のメイクにトレンド感をプラスしたい方は、ぜひチェックしてみてください♪

人気3アイテム入りの特別セット

ローソン創業51周年を記念して発売される「&nd by rom&nd お買得袋」は、数量限定・総数13,950個のスペシャルセット。価格は1,500円（税込）で、通常価格の約50％OFFという魅力たっぷりの内容です。

セットに入るのは計3アイテム。

①アンドバイロムアンド グラッシーアイグリッター（2.5g・全2色／PK01またはOR01のいずれか1色）単品価格750円（税込）

②アンドバイロムアンド メロウアイパレット（PK01：2.4g、BR01：2.2g・全3色／PK01またはBR01のいずれか1色）単品価格1,350円（税込）

③アンドバイロムアンド メロウスティックチーク（3.4g・全2色／VI01）単品価格990円（税込）

コンビニで気軽に買えるのに、しっかり今っぽいメイクが楽しめるのが魅力。バッグに入れて持ち歩きたくなるサイズ感もポイントです。

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トレンド感のあるメイクが完成

「グラッシーアイグリッター」は、キャンディの粒のようにきらめく質感が魅力。PK01は可愛らしいピンク系、OR01はヘルシーなオレンジ系で、涙袋や目元のアクセントにぴったりです。

「メロウアイパレット」は、やわらかな質感でまぶたにフィット。PK01はフェミニンなピンク系、BR01は使いやすいブラウン系。マットからラメまでそろい、デイリーにもお出かけにも活躍します。

「メロウスティックチーク VI01」は、白っぽくなりすぎないピンクラベンダー。頬に自然な血色感を与えながら、パールのツヤ感で顔まわりまで華やかな印象に。ハイライトやアイシャドウとしても使える万能カラーです♡

数量限定だから早めにチェック

“コンビニコスメ”のイメージをアップデートしてきた「&nd by rom&nd」。今回の限定セットは、気になっていたアイテムをまとめて試せるうれしいチャンスです。

毎日使いやすいカラーがそろっているので、韓国コスメ初心者にもおすすめ。数量限定のため、見つけたら早めのチェックがおすすめです♪

2026年6月16日（火）から、全国のローソン（※ナチュラルローソン・ローソンストア100除く）で販売開始です。