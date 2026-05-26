【ニューデリー＝井上暢、青木佐知子】日米豪印４か国の枠組み「クアッド」の外相会合が２６日、インドの首都ニューデリーで開かれ、エネルギー安全保障や海洋監視活動などでの協力強化を盛り込んだ共同声明を発表した。

イラン情勢を受け、ホルムズ海峡や紅海で「安全で妨げのない貿易」の重要性を強調し、商船への攻撃を非難した。

共同声明では、「重要なシーレーン（海上航路）の脆弱（ぜいじゃく）性と貿易の円滑な流れに対するリスク」を指摘し、イランが求める通航料徴収への反対を明記した。「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」への支持も改めて盛り込まれた。中国を念頭に東・南シナ海情勢にも言及し、航行や飛行の自由の妨害など「危険かつ威圧的な行為への深刻な懸念」を示した。

また、インド太平洋での「エネルギー安全保障イニシアチブ」を新たに打ち出し、エネルギー安定供給への取り組みを検討するとした。米国のルビオ国務長官は共同記者発表で、「（４か国で）技術や政策など協力分野を検討する」と述べた。茂木外相は、日本政府が主導するアジアのエネルギー供給力強化に向けた金融支援の枠組み「パワーアジア」と連携させる意向を示した。イラン情勢の影響を受ける国に貢献する姿勢を示し、ＦＯＩＰへの支持を広げる狙いがある。茂木氏は「日米豪印で連携し、地域の自律性や強靱（きょうじん）性を強化したい」と語った。

インド太平洋の海洋監視で協力を開始することも明らかにした。安全な海域確保のため、船舶情報などを即時に共有する。重要鉱物については、採掘や加工、リサイクルを含めた供給網を強化する枠組みを創設する。また、クアッド以外の国のインフラ（社会基盤）支援でも協力を進めるとし、フィジーで港湾インフラを整備する計画を発表した。