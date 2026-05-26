「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）

ロッテが逆転勝ちで交流戦は６年連続白星発進となった。ここ１０試合８勝２敗とし、最大９あった借金は３まで減った。

八回。同点としてなお２死二、三塁。ソトのフラフラと上がった打球は風に揺れて右前に落ちるラッキーな決勝２点二塁打となった。七回を三者凡退に抑えた八木に勝ち星が転がり込んだ。

「正直、あかんかもなーと思ったんですけど。フライ、めっちゃ動いていたんで。風かなんかで。『うわ、これ落ちるわ』と思って。嬉しかったです」。八木はベンチで見届けた決勝打の瞬間を振り返る。この日は２９歳の誕生日。「ほんま奇跡です。偶然が重なってるというか」と喜んだ。

昨季まで４年間未勝利だった。今季は同点や劣勢の場面で勝利を呼び込む“勝ち運”を何度も発揮。リリーフながら早くもリーグ２位タイの５勝目だ。

今季の活躍を自己分析する。「マウンドであまり力まなくなったことが一番かなと思って。力、力で今までやってきたのが良くなかったので。力抜いてしっかりバッターと勝負できるっていうところでは、一番の要因かなと思います。ファームで美馬さん（２軍投手コーチ）から指摘されて、それで良くなりました」とアドバイスがあったことを明かす。

さらに、勝ち運を呼び込むべく、日々の行動から律している。「ゴミも当たり前のように拾ってます。挨拶もちゃんと。基本的なこと、ちゃんと全部やってるんで」と言う。サブロー監督は「今日も八木なんすか？。また（勝ちが）ついた。あやかろうかなと。体調見ながら行ける時は行ってもらう」と“勝ち運”の持ち主に期待した。