◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

巨人の大城卓三捕手が「５番・捕手」で先発出場。４打数３安打と猛打賞の活躍を披露した。

両軍無得点の２回。先頭打者として打席に入ると、相手先発・大津の変化球を左翼線へ運ぶ二塁打で好機を作った。

さらに、６点を追う６回無死一塁では中前打。７点ビハインドの８回無死一塁では、中堅フェンス直撃の二塁打で得点圏に走者を進めた。その後は坂本の犠飛で生還。交流戦では対戦経験の少ない投手と対峙（たいじ）することから「あまり対戦数が少ないピッチャーですので積極的に行こうと思って、毎打席に入りました」と狙いを話した。

守っては、計５投手をリードしたが、先発した則本が３回に３被弾とビッグイニングを作られた。残り２試合対戦する敵軍の印象については「やっぱり打ちミスをしないというか、ホームランも打たれましたし。やっぱり本当に強力な上位打線だな」と語った。

阿部前監督の電撃辞任が発表された直後のゲーム。試合前にはミーティングも行われたが「橋上さんと岸田キャプテンが言った通りだと思います。ファンの皆さんがいますし、一日一日、目の前の試合をしっかり戦っていきたいと思います」と心境を明かした。