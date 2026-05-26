あの、所属事務所が一連の騒動謝罪「タレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしました」
【モデルプレス＝2026/05/26】アーティストのあのが所属するトイズファクトリーが26日、公式サイトを通じ、一連の騒動を謝罪した。
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サイトでは「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）18日放送回にて、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
これを受け、テレビ朝日は22日、モデルプレスの取材に応じ「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました。現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」と伝えた。
あの本人は23日、これまでも番組側に改善を求めていたことを明かし「番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました」「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明。この表明に、同局は「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせて頂きます」とコメントしている。（modelpress編集部）
一連の事態に関するお詫び
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます。
関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和8年5月26日
株式会社トイズファクトリー
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◆あの、所属事務所が騒動謝罪
サイトでは「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
◆「あのちゃんねる」"嫌いな芸能人"実名告白が物議
テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）18日放送回にて、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
これを受け、テレビ朝日は22日、モデルプレスの取材に応じ「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました。現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」と伝えた。
あの本人は23日、これまでも番組側に改善を求めていたことを明かし「番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました」「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明。この表明に、同局は「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせて頂きます」とコメントしている。（modelpress編集部）
◆公式サイト全文
一連の事態に関するお詫び
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます。
関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和8年5月26日
株式会社トイズファクトリー
【Not Sponsored 記事】