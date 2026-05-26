タレントのユージ（38）が26日、自身のインスタグラムを更新し、新たな車が納車されたことを報告した。

ユージは「ポルシェ992.2GT3納車されました」とし「あぁかっこいい カーボン大好き人間なので外装も内装もカーボンまみれにしてしまいました。見てるだけでワクワクする」とつづった。

また「今回のGT3からカーボンロールゲージも選べるようになったのでもちろんそれにしました。大人過ぎるジャングルジム。前回はPDKのGT3ツーリング。即レスのパドルシフトが最高に気持ちよかったんですが、やっぱりマニュアルシフトが恋しくなってしまい、久しぶりにマニュアルを選択しました。マジでめんどくさくて最高(褒め言葉)」とマニュアルを選択したと明かし「絶滅危惧種となりつつあるNAサウンドも最高です」と続けた。

YouTubeチャンネルでは、「一番最新型のブラック」とし、「新車の香り！」とテンション上がりっぱなしのユージ。公式サイトによれば、新車価格は2868万円となっている。

車好きとして知られるユージは、今年1月にメルセデス・ベンツのマイバッハGLS600の2023年の4人乗りモデルが納車されたと報告。他にもメルセデス・ベンツのGクラスとランドローバーのディフェンダー、ポルシェ992 GT3（911 GT3）ツーリングを所有していることを公表している。