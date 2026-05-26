「あまりにも可愛い」「どこの女優ですか?」「ビジュ良すぎ」ベスト11受賞WEリーガー2選手のドレスアップ姿にSNS反応
サンフレッチェ広島レジーナのMF中嶋淑乃とDF市瀬千里がWEリーグ・ベストイレブンに選出された。クラブがアウォーズに参加した模様を公式X(@sanfrecceREGINA)に投稿し、話題となっている。
今季のWEリーグで中島は20試合3得点、市瀬は22試合に出場し、チームの4位フィニッシュに貢献。26日にはWEリーグアウォーズが開催され、両選手はベストイレブンに選出された。
クラブは両選手のベストイレブン受賞を祝うとともに、アウォーズに出席した際の写真を投稿。普段のユニフォーム姿とは違い、アウォーズ用にドレスアップした2人が記念写真に収まっている。
この姿にSNSでは「めっちゃ美人」「2人とも素敵」「ビジュ良すぎ」「どこの女優ですか?」「美」「あまりにも可愛い」との声が挙がっている。
今季のWEリーグで中島は20試合3得点、市瀬は22試合に出場し、チームの4位フィニッシュに貢献。26日にはWEリーグアウォーズが開催され、両選手はベストイレブンに選出された。
クラブは両選手のベストイレブン受賞を祝うとともに、アウォーズに出席した際の写真を投稿。普段のユニフォーム姿とは違い、アウォーズ用にドレスアップした2人が記念写真に収まっている。
— サンフレッチェ広島レジーナ【公式】 (@sanfrecceREGINA) May 26, 2026
ベストイレブンを受賞した #中嶋淑乃 選手、#市瀬千里 選手
選手たちの衣装いかがですか?#サンフレッチェ広島レジーナ pic.twitter.com/L426EAPqZQ