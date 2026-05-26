　サンフレッチェ広島レジーナのMF中嶋淑乃とDF市瀬千里がWEリーグ・ベストイレブンに選出された。クラブがアウォーズに参加した模様を公式X(@sanfrecceREGINA)に投稿し、話題となっている。

　今季のWEリーグで中島は20試合3得点、市瀬は22試合に出場し、チームの4位フィニッシュに貢献。26日にはWEリーグアウォーズが開催され、両選手はベストイレブンに選出された。

　クラブは両選手のベストイレブン受賞を祝うとともに、アウォーズに出席した際の写真を投稿。普段のユニフォーム姿とは違い、アウォーズ用にドレスアップした2人が記念写真に収まっている。

　この姿にSNSでは「めっちゃ美人」「2人とも素敵」「ビジュ良すぎ」「どこの女優ですか?」「美」「あまりにも可愛い」との声が挙がっている。