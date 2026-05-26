全仏オープン

大会期間：2026年5月26日～2026年6月6日

開催地：フランス パリ

コート：クレー（赤土）

結果：[ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン] 1 - 2 [マチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジ]

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全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンとマチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが対戦した。

第1セットはマチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが6-3で先取。第2セットはロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが6-4で奪い返したが、第3セットはマチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが6-3で制し、マチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 22:32:11 更新