【テニス速報】 全仏オープン 第3日 ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン vs マチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジ
全仏オープン
大会期間：2026年5月26日～2026年6月6日
開催地：フランス パリ
コート：クレー（赤土）
結果：[ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン] 1 - 2 [マチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジ]
全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンとマチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが対戦した。
第1セットはマチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが6-3で先取。第2セットはロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが6-4で奪い返したが、第3セットはマチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジが6-3で制し、マチェロ デモリナー / ナラヤナスワミ スリラム バラジがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-26 22:32:11 更新