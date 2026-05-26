▼長崎市の鈴木史朗市長のコメントは以下の通り

長崎ヴェルカの皆さん、B1リーグ年間優勝おめでとうございます！

クラブとして初めて挑んだチャンピオンシップにおいて、地区優勝を果たした勢いのまま強豪クラブに勝利し、見事に年間優勝を勝ち取られたことに、長崎市民を代表して心からお祝い申し上げます。

クラブ創設5年目での年間優勝はまさに快挙であり、長崎ヴェルカの皆さんの活躍は、ファン・ブースターだけではなく、多くの市民に誇りと感動を与えてくださいました。

さらに「WE THE NAGASAKI」プロジェクトをはじめ、街が一体となって長崎ヴェルカを応援している姿は「クラブが街の誇りになっていること」を強く感じました。

本当にありがとうございました。

来シーズンからBリーグは新しいリーグ制度となり、長崎ヴェルカも最上位カテゴリーであるB.LEAGUE PREMIER（Bリーグプレミア）への参入が決定しています。

新しいステージでの長崎ヴェルカの更なる活躍を心より祈念しています。

今和8年5月26日

長崎市長 鈴木 史朗