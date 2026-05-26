◇Bリーグ・チャンピオンシップ（CS）ファイナル最終戦 琉球64ー72長崎（2026年5月26日 横浜アリーナ）

2戦先勝方式の最終戦で、先勝した琉球（ワイルドカード）は64―72でCS初挑戦の長崎（西地区1位）に敗れ、2連敗で3季ぶり2度目の頂点を逃した。

前半13点のビハインドと出遅れたが、後半に猛追。第4Qには琉球一筋のベテラン岸本隆一の得点で一時3点差まで詰めたが、相手の背中を捉えることはできなかった。

ヴィック・ローの14点に次ぎチーム2番目の13点を挙げた岸本は「優勝を目指し、目の前まで来ていた。悔しさよりはかなさというか、敗因はいろいろあると思うが、今は悔しさとも違うなんとも言えない気持ち」と語り「長崎が自分たちより素晴らしいチームと結果として出た。それを受け入れ、次に進みたい」と語った。

岸本は昨季のファイナル舞台は負傷により出場できず、チームも宇都宮に敗れた。再起を懸けて挑んだシーズンが終わり「この舞台に向かっていく時間は楽しくて充実していた。優勝に向かうための時間が自分にとって大事、好きな時間だった」とし、敗戦に対して「どう振る舞い、どう生きるかで意味を見いだしていくしかない。僕の人生と受け入れて次に進みたい」と語った。

日本代表指揮官を兼ねる桶谷大監督は「長崎の皆さんにおめでとうと率直に言いたい。長崎が僕たちを上回ってきた。それが今日の全て。ここまでつれてきた選手、スタッフと関係者、ファンの皆さんが支えてくれたからこういう試合ができたので感謝したい」と話した。