パケも可愛いーーーッ！！！【マクドナルド】の「グリマスシェイク」もう飲んだ？

【マクドナルド】から、愛らしいキャラクターが目を引く新作シェイクが登場しました。ブルーベリーのフルーティーな風味とヨーグルトの爽やかさが合わさった、見た目も鮮やかなシェイクは、甘いものでリフレッシュしたいときにピッタリ！ 期間限定品なので、気になる人は早めにお試しください。

目を引く可愛さ！ グリマスが描かれた限定パッケージ

今回ご紹介するのは「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味（S）」。マクドナルドおなじみのキャラクターであるグリマスが大きく描かれた、限定パッケージが目を引きます。紫色を基調としたポップなデザインで、受け取った瞬間からワクワクするような可愛らしさ。写真に収めてから味わうなど、見た目の楽しさを満喫するのにもぴったりです。

爽やかで飲みやすい、ブルーベリーヨーグルト味

蓋を開けると、白いシェイクに紫色のソースが混ざったマーブル模様が広がっています。筆者も試したところ、インスタグラマー@ice_tokkoさんの言うとおり「思ったよりちゃんとブルーベリー」の風味が感じられるうえに、マックシェイクらしいコクもバッチリ◎ ヨーグルトの爽やかさも相まって、子どもから大人まで飲みやすい味わいが堪能できました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ice_tokko様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里