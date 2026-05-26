本木雅弘、宮舘涼太と華麗なターン 菅田将暉はカンヌ映画祭を回想
俳優の本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太、吉高由里子が26日、都内で開催された映画『黒牢城』ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに出席。本木は宮舘と一緒に華麗なターンを見せて会場を大いに沸かせた。
【写真】ピンクのドレス姿で登場した吉高由里子の全身ショット
本作は、暴虐な織田信長のやり方に反発し籠城作戦を決行した荒木村重（本木）が、妻・千代保（吉高）を心の支えに城と人々を守ろうと苦心する中で、牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に、城内で次々と起こる怪事件の謎に挑む姿を描く。宮舘は村重の家臣・乾助三郎を演じている。この日は共演した青木崇高、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢清監督も出席していた。
先日開催された第79回カンヌ国際映画祭への参加について、菅田は「すごく気持ちよかったです。単純に場所として、湿気もそんなになくて、暑過ぎず寒過ぎず、ちょっと温かいみたいな。天候もよくて。映画を軸に人が集まっているので、皆さんどこか楽しみにワクワクしに来ているけど、ちょっと上品というか。それでいてみんなドレッシーで。一張羅を着て映画を見に行くぞ！みたいなエネルギーが、なんかすごくキラキラしていました」と回想した。
同映画祭でのフォトコールでのターンが話題を呼んでいた宮舘は「初めて行かせていただいたんですけど、やはり日本から行くからには、『黒牢城』の映画の魅力、日本の映画のすばらしさ、そして監督とキャストの方々とともに、存分にアピールしに行くという意味でも、微力ながら力を出したつもりではあるんですけれども、どうだったんでしょうかね？」とコメント。
これを受けて本木は「想定外の爪痕を残しましたよね！しつこいかもしれないけれど、あれがあって世界中に『黒牢城』が印象づいたっていうのがありますね」と宮舘を称賛し、「助三郎！せーの！」と呼びかけると、一緒に華麗なターンを披露。その後二人はもう一度ターンを見せて会場を大いに沸かせ、間に挟まれていた吉高は「回る勇気はなかったです」と笑っていた。
映画『黒牢城』は6月19日公開。
【写真】ピンクのドレス姿で登場した吉高由里子の全身ショット
本作は、暴虐な織田信長のやり方に反発し籠城作戦を決行した荒木村重（本木）が、妻・千代保（吉高）を心の支えに城と人々を守ろうと苦心する中で、牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に、城内で次々と起こる怪事件の謎に挑む姿を描く。宮舘は村重の家臣・乾助三郎を演じている。この日は共演した青木崇高、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢清監督も出席していた。
同映画祭でのフォトコールでのターンが話題を呼んでいた宮舘は「初めて行かせていただいたんですけど、やはり日本から行くからには、『黒牢城』の映画の魅力、日本の映画のすばらしさ、そして監督とキャストの方々とともに、存分にアピールしに行くという意味でも、微力ながら力を出したつもりではあるんですけれども、どうだったんでしょうかね？」とコメント。
これを受けて本木は「想定外の爪痕を残しましたよね！しつこいかもしれないけれど、あれがあって世界中に『黒牢城』が印象づいたっていうのがありますね」と宮舘を称賛し、「助三郎！せーの！」と呼びかけると、一緒に華麗なターンを披露。その後二人はもう一度ターンを見せて会場を大いに沸かせ、間に挟まれていた吉高は「回る勇気はなかったです」と笑っていた。
映画『黒牢城』は6月19日公開。