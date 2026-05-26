女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。メインはアーティスト・オブ・スターダム選手権で王者組のフキゲンです★、吏南、小波組に挑戦者組のレディ・C、妃南、壮麗亜美組が対戦した。

場外戦では吏南がレディ・Cを小波が妃南をフキゲンです★が壮麗を椅子攻撃。リングに戻ってもHATE軍が連係を見せる。レディ・Cはフキゲンです★にジャイアント・スイングで妃南へつなぐ。15分すぎ、妃南からレディ・Cへ。吏南が固め技で、小波がハイキック、踏みつけから、レディ・Cを追い込む。チョークスラムも決まらず。20分すぎ、勝負と思ったレディ・Cは22分58秒、ズギュウウウンからの片エビ固めで吏南を下し、第36代王者に輝いた。

試合後、勝利したレディ・Cは「初めてのベルト獲ったぞ！。このベルトが獲れたのは隣にいた妃南と亜美と私たちを信じて応援してくれたみんなのおかげです」と号泣。壮麗も「ほんとにほんとにうれしいです。初期にGod’s Eyeで一度巻いてきたが、苦しい思いをした。新しく入ってくれた妃南とレディと巻けてうれしいです」と絶叫した。妃南も「皆さん青のベルトが似合ってますね。スターダムにはシングルのベルト、タッグのベルトもたくさんあるが、God’s Eyeが歴代の王者よりも面白い王者になってやりますよ。期待してください」と宣言した。最後はレディ・Cが「みんなといろんな景色を見せてやりますよ」とベルトを手に胸を張った。

バックステージでは「God’s Eyeがアーティスト・オブ・スターダム獲ったぞ。ほんとに長くてずっとずっと苦しかったけど、この2人がいてベルト巻けました」と笑顔。妃南は「どこの王者よりも面白くしてやりますよ」と最後は3人で「お見逃C（みのがし）なく」とCマークで締めた。