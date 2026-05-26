政府は26日、都道府県警がサイバー警察部を設置できることを法案に盛り込んだ改正警察法施行令を閣議決定した。公布・施行は29日。サイバー情勢の深刻化に対応するため、人材や捜査情報を集約、取り締まりを徹底していく。設置に関しては各警察が発生状況に応じて決める。

取り扱う事案や人員が少ない県警には同部を新設せず、部門的な横断がある警務部にサイバー部門を集めると想定。2027年度以降に組織改編を念頭に各警察が検討する。

警察庁は、生活安全部や警備部など、複数の部署にまたがる組織の一元化を進めるよう、都道府県警に指示。警察庁に、複雑化したサイバー犯罪の情報を効率よく集約していく。

深刻化するサイバー事案に対応する専門組織として新設

サイバー警察は2022年4月に、警察庁の内部部局として「サイバー警察局」および直轄の「サイバー特別捜査隊」として新設された。

日本企業や病院に対するランサムウェア被害などの重大なサイバー事案が深刻化し、全国規模で対応できる専門組織の必要性が高まったため発足。併せて、サイバー捜査の専門実働部隊「サイバー特別捜査隊」も作られ、都道府県警察の枠を超えた広域事件の重大なサイバー事案の直接捜査が可能となった。

主な実績は、2023年8月、神奈川県在住のインドネシア人男性を私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで逮捕。偽サイトに誘導するフィッシング手口でクレジットカード情報を盗み、パソコンなどを購入していた。

2025年11月28日に、金融商品取引法違反、不正アクセス禁止法違反の疑いで中国国籍の男2人を逮捕。証券会社の偽サイトに誘導し、口座やID、パスワードが取られた。乗っ取った口座を利用し、株価をつり上げてから売るという手口だ。

同年12月4日、快活CLUBの運営会社にサイバー攻撃を仕掛け業務妨害した事件で、不正アクセス禁止法違反と偽計業務妨害容疑で大阪市の高校2年の男子生徒を逮捕。ChatGPTを悪用した自作プログラムを使い、約725万件の会員情報を不正に取得。取得データから不正指令を大量に送信し、アプリ機能を一部停止させるなどの対応を企業に負わせた。

犯罪もインターネットやアプリが使われることで、さらに複雑化した。今後、サイバー犯罪に特化した同部の重要性はさらに高まるだろう。今後の活動に期待したい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部