乃木坂46の川粼桜さん（23）の1st写真集が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『写真集』で期間内売り上げ9.2万部を記録。上半期1位を獲得しました。

『乃木坂46川粼桜 1st写真集 エチュード』は4月14日の発売直後に週間7.7万部を売り上げ、4/27付『オリコン週間BOOKランキング』および、同ランキングジャンル別『写真集』で1位に。5/4付では2週連続でジャンル別『写真集』1位を獲得するなど、発売から1か月あまりで上半期1位に輝きました。

写真集はフランスのニースとパリの2都市で撮影され、5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。私服を含む約30点の衣装を着こなし、大人びた一面と無垢（むく）な一面、その振り幅も魅力の1冊となっているということです。

■川粼桜「すごく自然な笑顔が出てる」 一番好きなカットを紹介

今回の1位を受け、川粼さんは「たくさんの方にエチュード（『乃木坂46川粼桜 1st写真集 エチュード』）を受け取っていただけたのかなと思うと、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます」とコメント。また、撮影中の思い出として「ニースの空港に着いた時にスタッフさんの私物がロストバゲージしてしまって、急きょみんなでスタッフさんの私服を買ったんですけど、その時に私が本誌でも着ている“I LOVE NICE”Tシャツをみんなでおそろいにして着たことが一番の思い出です」と現地でのハプニングをつづりました。

そして、写真集の中で一番好きなカットについては「通常版の表紙でも着用している、桜のドレスを着て走っているカットです。これは最終日の朝に撮ったカットなんですけど、自分の中でもすごく自然な笑顔が出てるなと思うカットなので、お気に入りです」とコメントしました。

オリコン調べ