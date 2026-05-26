【漢字間違い探しクイズ】見つけて爽快！「末」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「末」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 一見すると見分けがつかないほどそっくりな漢字の中から、違う1文字を見つけ出せるか挑戦してみてください。
ヒント：答えの漢字は右半分にあります。
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▼解説
「末」は上の横画が長く下の横画が短いのに対し、「未」は上の横画が短く下の横画が長いという違いがあります。たった1本の線の長さの差だけなので、非常に見分けにくい組み合わせです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「末」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 一見すると見分けがつかないほどそっくりな漢字の中から、違う1文字を見つけ出せるか挑戦してみてください。
問題：「末」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：未正解は上から3つ目、左から10つ目の「未」でした。
▼解説
「末」は上の横画が長く下の横画が短いのに対し、「未」は上の横画が短く下の横画が長いという違いがあります。たった1本の線の長さの差だけなので、非常に見分けにくい組み合わせです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)