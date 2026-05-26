長女への暴行容疑で警視庁に逮捕され、その後、釈放されたことを受け、26日に辞任した巨人の阿部慎之助監督。会見では、長女からの手紙も読み上げられ、「チャットGPTに相談して児童相談所に電話した」などと経緯が明かされました。

◇

26日正午前、プロ野球・巨人の監督を辞任した阿部慎之助監督が会見を開きました。

巨人・阿部慎之助監督（47）

「本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして誠にありがとうございます。私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形で皆様に謝罪できること、感謝しております。本当に申し訳ありませんでした」

「あと…いいですか。あと娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様、あたたかく見守っていただければ幸いです」

■児童相談所に「父親から暴行を受けた」

捜査関係者によりますと、阿部監督は25日午後7時すぎ、渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。

長女（18）

「父親から暴力を受けたが、どうしたらいいか」

捜査関係者によりますと、長女は生成AI「チャットGPT」に相談し、その回答を受けて、「父親から暴行を受けた」と児童相談所に通報したところ、児童相談所からの連絡を受けた警視庁が自宅へ向かい、阿部監督を現行犯逮捕したということです。これまで、長女に関する相談事案はなく、球団の発表によりますと、長女にケガはないといいます。

阿部監督は当時飲酒した状態で、調べに対し「姉妹でケンカしているところを静かにしろと言ったら、娘が言い返してカッとなった」などと供述し、容疑を認めているということです。

■会見で長女の手紙が読み上げられる

記者

「巨人の阿部慎之助監督を乗せたとみられる車が、渋谷署から出てきました」

警視庁は26日未明に、阿部監督を釈放しました。会見では、当事者である長女の手紙が読み上げられました。

長女（18）の手紙

「父とのこのような大がかりなケンカというのは初めてのことであり、チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる『児童相談所というものがありますよ』という形での説明書きがなされ、それでお電話をさせていただきました。『どのようにすれば、分からない』といった形を児童相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、どうしたらいいかといった私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になってしまいました。

警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては深く反省をしております。大変申し訳ございません。

実際、父はいつも陽気で、私とはダジャレを読み合い、笑い合う仲で、一緒に食事を出かけたりするなど通常の家族として交流しています。

私のことを心配されている方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、この点につきましては大丈夫ですので、ご心配のほどありがとうございます。このような大事に発展してしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っております」

■阿部監督自ら辞任申し入れ

この会見のおよそ2時間半前、阿部監督は読売新聞社で、山口寿一オーナーと面会し、自ら辞任を申し入れたといいます。そして、26日正午前、巨人は正式に阿部監督の辞任を発表しました。

巨人・阿部慎之助監督（47）

「（Q．チームはきょうから交流戦、これから戦うチームへの思いは？）いや…すみません。こういう形で去るってことは、本当にご迷惑をかけてるなと思います」

チームの関係者と言葉を交わしたか聞かれると…

巨人・阿部慎之助監督（47）

「橋上さん（コーチ）とは話せたが、なんて言っていいかわからなかった」

「ありがとうございました」

深く一礼し、会見場をあとにしました。