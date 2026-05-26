タレント王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、ホテルでの心霊体験について明かした。

トークテーマは「住まいのトラブル110番」。青森県出身の王林は、東京での仕事でも日帰りすることがあり、地元愛の深さで知られる。

「私は今、東京にも家を設けたんですけど、その前はホテルだった」と明かし、「そのホテルがよく、いる。現れる」とも。女性の霊を感じることがあったという。

部屋に塩を盛るのは、一般的な除霊とされており、王林も「塩をまくといいみたいな」と、知識はあったという。ところが、「ホテル生活で、お塩とか何も調味料がなくて」と告白。代わりに別の調味料を使ったことを明かした。

「“ほりにし”があったんです」。アウトドア派に人気のミックススパイスを、塩代わりにまいたという。スタジオは大爆笑に包まれ、王林も「元々持っていたから、これしかないって、ほりにしをバーってまいて」と、まくジェスチャーをしながら説明。「消えた。もう出なくなった」と、まさかの結果を報告すると、タレントのヒロミは「ほりにし、そっちにも効くんだ」と感心していた。