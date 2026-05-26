ソフトバンク８―３巨人（交流戦＝２６日）――ソフトバンクが長打攻勢で４連勝。

三回に正木、栗原、山本恵の３本塁打で５点を挙げ、四回に近藤の２点二塁打で突き放した。巨人は則本が試合を作れず５連敗。

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日本ハム４―０阪神（交流戦＝２６日）――日本ハムの伊藤が今季初完封の快投で連敗を３で止めた。六回にレイエスのソロで先制し、七回に代打カストロの２点打などで突き放した。阪神は打線が振るわず。

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ロッテ３―１広島（交流戦＝２６日）――ロッテは１点を追う八回、山口の適時打と代打ソトの２点二塁打で３点を奪って逆転し、継投で逃げ切った。広島は２番手のハーンが踏ん張れなかった。

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中日１―０楽天（交流戦＝２６日）――中日が零封勝ちした。二回に細川のソロで先制。マラーが８回５安打無失点と好投し、九回を松山が締めた。楽天は７回１失点の荘司を打線が援護できなかった。

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オリックス７―１ＤｅＮＡ（交流戦＝２６日）――オリックスが快勝。一回、山中の適時打と野口の２点二塁打などで４点を先行し、その後も加点した。九里は３連勝で５勝目。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。

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西武２―１ヤクルト（交流戦＝２６日）――西武が延長戦を制し、３連勝。九回二死、モンテルのソロでヤクルトに追いつかれたが、延長十一回に渡部がキハダから右翼線二塁打を放ち勝ち越した。