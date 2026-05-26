歌手でタレントのあのの所属する「トイズファクトリー」が26日、公式サイトを更新。テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で、女優でタレントの鈴木紗理奈（48）に対して「嫌い」と発言した騒動をめぐって、謝罪した。

「一連の事態に関するお詫び」とし「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と鈴木に対して謝罪した。

文章は「関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結ばれている。

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テレビ朝日系「あのちゃんねる」をめぐる騒動

▼5月18日深夜0時15分 「あのちゃんねる」放送。あのがゲームの中で嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈の名前を挙げる。

▼同21日 鈴木がストーリーズで「普通にいじめやん」と不快感表明。

▼同22日 テレビ朝日が謝罪。「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」。

▼同23日 番組公式サイトにも謝罪コメント掲載。当該放送回はTVer配信停止。番組公式Xからも動画削除。あのがXで番組降板宣言。