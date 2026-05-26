メロリックのランジェリーが可愛すぎる♡カクテル着想の新作4種をチェック

甘さも、ときめきも、自分らしく楽しみたい♡そんな気分にぴったりな新作ランジェリーシリーズ「メロリック」が登場しました。クリアストーンから発表された今回のコレクションは、“カクテル”をテーマにした華やかな世界観が魅力。カラーもディテールもそれぞれ個性たっぷりで、眺めているだけでも気分が上がるラインナップです。人気コスプレイヤー・白田まいさんが着こなす、キュートで印象的な全4種をご紹介します。

カクテル気分で選べる全4種

今回の「メロリック」は、ランジェリータイプのコスチュームシリーズ。メーカー希望小売価格は各7,689円（税込）で、サイズ展開はシリーズ共通でフリーサイズです。カラーは全4色展開となっています。

「ピーチヨーグルト」は、コーラルピンクをベースにしたやわらかなカラーが印象的。

明るいピンクにうさぎモチーフを組み合わせたデザインで、シリーズの中でも特に可愛らしい一着です。甘めのムードを楽しみたい日にぴったり。

「レモンドロップ」は、レモンイエローをベースにライムグリーンを効かせた爽やかなデザイン。フリルカチューシャと透け感のあるレースがアクセントになり、軽やかな印象を演出してくれます♪

「チャイナブルー」は、鮮やかなブルーが目を引く一着。チャイナ風の髪飾りがポイントになっていて、遊び心もたっぷり。明るくフレッシュなカラーリングに、ドット柄のアクセントが映えます。

「バイオレットフィズ」は、パープルをベースに甘く華やかな雰囲気。たっぷりのフリルとヘッドドレスがロマンティックで、さらにガーターベルトが大人っぽさをプラス。可愛さと華やかさを両方楽しめます。

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細部までこだわった可愛さ

「メロリック」の魅力は、カラーだけではありません。モチーフに合わせたヘッドアクセサリーやレース、フリル使いなど、それぞれに異なる世界観が詰め込まれているのもポイント。

ピーチの甘さ、レモンの爽やかさ、ブルーの透明感、バイオレットの華やかさ。それぞれのカクテルのイメージをランジェリーとして表現していて、気分に合わせて選べる楽しさがあります。

特別な日のコーディネートとしてはもちろん、お気に入りを飾って眺めたくなるようなデザイン性も魅力です。

モデルの白田まいさんが着こなすことで、より一層世界観が引き立つのも印象的。可愛らしさの中に少しだけ大人っぽさも感じられて、ファッション感覚で楽しみたくなるコレクションです。

※詳細はクリアストーン公式オンラインショップの特設ページをご確認ください。

この夏のときめきを見つけて♡

気分を上げたい日や、自分らしい可愛さを楽しみたい日に寄り添ってくれそうな「メロリック」。

カクテルをイメージした色使いとディテールが絶妙で、見れば見るほど心が弾むコレクションです♡

甘さのあるデザインも、爽やかなカラーも、その日の気分で自由に選べるのが嬉しいポイント。この夏は、いつもよりちょっぴり特別な一着を迎えてみてはいかがでしょうか。