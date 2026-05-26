俳優の石田純一さん（72）が26日、『みんなのあんしん100年プロジェクト』プレス発表会に、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさん（45）、新田恵利さん（58）と登場。老化について心がけていることや介護を“受ける側”になった将来を考え、今から準備できることを語りました。

石田さんは「自身で老化を感じられることはあるか」という質問に対し、「いや、それありますね。だいぶポンコツになってきたなっていう部分もあるんですけれども」と回答。

しかし、石田さんは、そのような部分も“高齢化社会の中で生きていく、その自分の行く道”という意味で捉えていると話し、「でもちょっと予防的な、気分は楽しく、そしてやることをやっていく。だから、体・頭・心をやっぱりいつもブラッシュアップしていくというか、そういうことを心がけてはいます」と語りました。

また、囲み取材にて、自分が介護を“受ける側”になった将来を考え、今から準備できることや心構えを聞かれた石田さんは「自分なりに生活習慣とかをもう一回見直して、運動をして、食べ物にも気を使って、自分の老後にも責任を持ちたいなって思っています」とコメント。

そして、「色んなことに興味を持つっていいんじゃないかな。本を読んだりとか」と石田さん。さらに、「エイジングはしょうがないんだけれども、ウェルエイジングでいきたい、いけるように自分を律していこうと」と意気込み、毎日5キロを走っていることも明かしました。