＜セルフレジわからない義母＞「教えてあげて」と旦那に言われ、思わず「イヤ！」と言ってしまった…
高齢の両親や義両親が、普段の買い物のセルフレジで苦戦……そのような話を聞いたことはありますか？ 店員さんを呼んで、なんとかレジを通すこともあるかもしれません。実の母親からそのような話を聞いた旦那さんが、ママに対してとんでもないことを言い出しました。ママスタコミュニティのあるママからの相談です。
『義実家に1年ぶりに行き、義母と顔を合わせました。よく行く近場のスーパーが全てセルフレジになった話になり、65歳の義母はあたふたしてしまい上手くいかず店員さんを呼んでばかりだそうです。そのとき旦那が「じゃあ、嫁が行くときに教えてもらえば？」と。私はすぐに「イヤ！！！！！」と叫びました。旦那もしまったと言った顔をして、気まずいまま話は終わりました。もう1度ちゃんと話さなければ、疎遠でもいつかアテにされてしまうような気がして不安です。でもすべてズレてる旦那に何から説明したらいいのかわかりません。みなさんならどう話しますか？』
旦那の親だから旦那が教えてあげて！
『旦那に「自分の親に教えてあげようと思わないの？ あなたの親は店員さんを毎回呼んでるじゃん。息子のあなたが責任もったほうがいいでしょ」と言う』
『お互い、自分の母親の対応は各自でする』
旦那さんは母親のことを思って言ったのでしょうが、このままではまた同じことを繰り返すかもしれません。投稿者さんとしても、それは避けたいところでしょう。自分の親のことは自分で対処するように伝えるのもよさそうですね。旦那さんがセルフレジを使った経験があれば、ある程度教えることもできるでしょう。お嫁さんである投稿者さんが教えるよりも、旦那さんのほうがお互い気を遣わずにすみそうです。
すぐ行動してもらう！旦那さんと義母をスーパーへ
『私なら、「あなたが今からでも教えてあげたらいいよ」と、その場ですぐにさせるけれど。なんで私がしないといけないの？ と』
『義母の目の前で、「え？ 旦那くんが今から一緒に行ってあげなよ」と旦那さんに言ってやればいいと思う。毎回毎回その場で返り討ちに合わせておけば、旦那さんもそのうち「俺がやる羽目になるだけだ」と学んでバカなことは言わなくなるだろう』
投稿者さんはその場で「嫌！」と言って拒否していますが、その後で旦那さんが義母と一緒にスーパーに行って、教えてあげることもできたのではないでしょうか。せっかく義実家にいるのですから、すぐに行動できましたよね。
残念ながら今回はそれができませんでしたが、次回の帰省から何度も「今から一緒に買い物に行ってあげたら？」と言っていれば、旦那さんも身をもって知るのではないでしょうか。「これを言うと、自分が教えることになる」と。旦那さんも、押し付けるつもりが自分が教える羽目になったと経験すれば、今後は言わないほうがいいと思うのではないでしょうか。
甘えるかも？身内が一緒に行っても意味がないのでは
『身内が一緒では自分で考えない、理解しようとしない、甘えが出るので、こういうことに身内は不向きなんだよね』
投稿者さんが義母と一緒に行ってセルフレジの使い方を教えても、義母は覚えないのでは？ との指摘もあります。義母が難しいことにチャレンジしようとするならいいのでしょうが、そうでないならば、すぐに投稿者さんに頼ってしまうのではないでしょうか。結局投稿者さんがレジを通すことになり、義母は何も学べないままになる可能性も。身内がいると甘えてしまうので、旦那さんや投稿者さんが一緒に行くのは効果的ではないのかもしれません。
プロの店員さんに聞くのがいちばんいい。義母よ、ファイト！
『自動化したレジの近くには、やり方がわからない人に教える係の店員さんがいると思う。何度でも教えてもらえばいいと思うよ』
『プロの店員さんに何度でも聞いたほうがいいと思う』
今後も義母がスーパーで買い物をするならば、セルフレジを自分で使えるようになる必要がありますね。戸惑いも多いかもしれませんが、利用していくうちに慣れてくるでしょうから、しばらくすれば難なく使いこなせるようになるのでは？義母には、あたふたしてしまい店員さんに迷惑をかけるのが申し訳ない、恥ずかしいという思いもあるのかもしれませんね。でもセルフレジで戸惑うのは義母だけではないはずです。年齢に関係なく機械はエラーを出すこともありますし、商品によってはバーコードがないですし、ケースで買う場合はどこを通せばいい？ など、疑問はいろいろありますよね。そのような場合は、店員さんに聞くのがいちばん。そのような場合に対処するため店員さんがいると考えて、義母にはもっと気持ちを楽にしてセルフレジにチャレンジしてもらいたいですね。