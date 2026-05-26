▼平田 研知事のコメントは以下の通り

長崎ヴェルカのBリーグチャンピオンシップ優勝、誠におめでとうございます。

長崎ヴェルカは西地区優勝の勢いそのままに、チャンピオンシップの舞台においても、代名詞である“堅守速攻”を軸としたダイナミックかつ統率のとれた戦いぷりで強豪を次々に破り、ついに年間優勝の栄冠を勝ち取られました。

今回の優勝は、クラブ創設時からの強固なチームディフェンスとスピード感あふれるオフェンスといった「ヴェルカスタイル」を貫き、その実現に向けて尽力されてきた選手、監督、スタッフの皆様の努力とチームワークの賜物であります。

また、長崎県民に誇りと感動を与えてくださいましたことに、改めて敬意を表しますとともに、長崎ヴェルカを力強く支えてこられたブースターの皆様、県民の皆様と喜びを分かち合いたいと思います。

今回の活躍により、長崎ヴェルカは東アジアスーパーリーグ（EASL）への参戦が決定しております。アジア最高峰のクラブリーグに挑む長崎ヴェル力の今後のさらなる活躍を、県民一同、心から応援しております。