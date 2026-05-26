にじさんじ所属の男性VTuberユニット・ROF-MAOの剣持刀也さんがユニット活動を“修了”することが26日、公式Xで発表され、同時にユニットの活動が休止になることを報告。SNSではファンの悲しみの声と共に応援する声が広がっていました。

■ROF-MAO・剣持刀也、ユニットの活動修了

公式Xでは、“「ROF-MAO」の活動についてのお知らせ”とし、「2026年5月28日（木）をもちまして、所属メンバーの『剣持刀也』がROF-MAOとしてのユニット活動を『修了』することとなりました」と報告。

そして、「剣持から、ROF-MAOと自らそれぞれの将来を見据えた上で、より活動の幅を広げていくための選択として、ROF-MAOの活動から退きたい旨の申し出がございました」とつづり、「多くの経験を通じてROF-MAOの4名が『カッコいいオトナ』になるために大きく成長してきたことを鑑み、またROF-MAOとメンバーそれぞれのさらなる飛躍を目指して、剣持はROF-MAOのユニット活動を『修了』することとなりました」と説明しました。

さらに、剣持さんのユニット活動“修了”に伴い、加賀美ハヤトさん、不破湊さん、甲斐田晴さんが2026年5月28日をもって、ROF-MAOとしての活動を当面休止することを発表し、「剣持がROF-MAOを退くにあたって、残る3名のメンバー同士でも相談の上、これからのROF-MAOがどう歩んでいくかを考える期間を設けたいという結論に至りました」と報告しました。



■2021年10月にデビュー・ROF-MAO ファンの声は？

ROF-MAOは、加賀美さん、剣持さん、不破さん、甲斐田さんの4人で結成された、にじさんじに所属するユニット。2021年10月にデビューし、誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指して、YouTubeでのバラエティー企画や音楽活動を中心に幅広く活動しています。

剣持さんは、16歳の高校2年生で、剣道部所属の隠れまじめ系男子。他の人の配信を見ることが好きで、その憧れから活動を始め、公式Xのフォロワーは120万人を超えています。

今回の発表に、SNSでは突然の報告に驚きながらも、“寂しい”や“ありがとう”、“修了が剣持さんらしい”、“応援します”というファンの声が広がっていました。